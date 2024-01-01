Музыка

Три дома окнами во двор
01. Песня про советское детство

Три дома окнами во двор  

  • 01. Песня про советское детство
  • 02. Песня вокзальных грузчиков
  • 03. Драка на дискотеке
  • 04. Горный каток
  • 05. Песня друзей
  • 06. Три кита
  • 07. Такой страны больше нет
  • 08. Терпеть и петь! (разговор с самим собой сквозь время)
  • 09. Блатная песня
  • 10. Бандитский рэп
  • 11. Два ветра и парус (грустный вариант)
  • 12. Первые цветы
  • 13. Песня золушки
  • 14. Какими нас запомнят
  • 15. Два ветра и парус (счастливый вариант)
По самый рейхстаг
01 - Брестские крепости

По самый рейхстаг  

  • 01 - Брестские крепости
  • 02 - За того парня
  • 03 - Песенка военных корреспондентов
  • 04 - Нас не нужно жалеть
  • 05 - Махнем не глядя
  • 06 - Песня красноармейца
  • 07 - Он не вернулся из боя
  • 08 - Тёмная ночь
  • 09 - Песня о войне
I ♥ Baranina
01 - Микрофон

I ♥ Baranina  

  • 01 - Микрофон
  • 02 - Звезда прошлого века
  • 03 - Никого в облаках
  • 04 - Опоздавший герой рок-н-ролла
  • 05 - Миллионы причин (памяти Виктора Цоя)
  • 06 - I Love Baranina (Песня городского сумасшедшего) (из мюзикла Мракобесы)
  • 07 - Русский и Азиат
  • 08 - Старый дом
  • 09 - Работай на дядю!
  • 10 - Мантра лауреата Нобелевской премии мира
  • 11 - Виниловая дорога
  • 12 - Всадник без кочана
  • 13 - Солдат
Скачать альбом
Music for the Scorpion
01 - Smell Of Big Money

Music for the Scorpion  

  • 01 - Smell Of Big Money
  • 02 - Scorpion Blues
  • 03 - Magnum Ignotum
  • 04 - Childhood
  • 05 - Oriental Lullaby
  • 06 - I Stroke The Scorpion.
  • 07 - Smell Of Big Money (English version)
  • 08 - I Stroke The Scorpion (English version)
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Апоптоз
01 - Time Instrumental

Апоптоз  

  • 01 - Time Instrumental
  • 02 - Кошечка
  • 03 - Бумажный человек
  • 04 - Когда играли Beatles
  • 05 - Рыжие локоны
  • 06 - Musth Instrumental
  • 07 - Анна
  • 08 - На закате
  • 09 - The lost world Instrumental
  • 10 - Служенье муз
  • 11 - Девочка на шаре
  • 12 - After the graduation Instrumental
  • 13 - Кораблик
РекламаBad
01 - Лола

РекламаBad  

  • 01 - Лола
  • 02 - Рекламабад
  • 03 - Утро в деревне
  • 04 - Из неизвестного вестерна
  • 05 - Другу
  • 06 - Песня про дятлов
  • 07 - С маленькой помощью больших ро
  • 08 - Мегабай
  • 09 - Чинзана
  • 10 - Антибаба
  • 11 - Сновиденья
  • 12 - Религия
  • 13 - О послушных мальчиках
  • 14 - Я спросил...
Любовь весом в 150 кг
01 - Любовь весом в 150 кг

Любовь весом в 150 кг  

  • 01 - Любовь весом в 150 кг
  • 02 - Китайский царь
  • 03 - Самолет
  • 04 - В королевстве Rock\'n\'Roll
  • 05 - Американское кино
  • 06 - И вновь продолжается бой
  • 07 - Дождь
  • 08 - Сидя на глобусе
  • 09 - Прятки
  • 10 - Дед Мороз - 02
  • 11 - От Бишкека до Алма-Аты
Сидя на глобусе
01 - Алма-Ата (I)

Сидя на глобусе  

  • 01 - Алма-Ата (I)
  • 02 - Мырза Рок-н-Ролл
  • 03 - Китайский Царь
  • 04 - В Королевстве Рок-н-Ролл
  • 05 - Отрывок Из Неизвестного Вестерна
  • 06 - Дождь
  • 07 - Самолет
  • 08 - Эсмеральда
  • 09 - Мотороллер
  • 10 - Сидя На Глобусе
  • 11 - Алма-Ата (II Remix)
Старые песни в исполнении Мотор-Роллера
01 - Чёртово колесо

Старые песни в исполнении Мотор-Роллера  

  • 01 - Чёртово колесо
  • 02 - Будь со мной
  • 03 - Луч солнца золотого
  • 04 - Попурри из Кола Бельды
  • 05 - Попурри из Элвиса
  • 06 - Романтики
  • 07 - Песня атаманши
  • 08 - Гимн демократической молодежи
  • 09 - Песня о тревожной молодости