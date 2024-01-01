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Музыка
01. Песня про советское детство
Три дома окнами во двор
01. Песня про советское детство
02. Песня вокзальных грузчиков
03. Драка на дискотеке
04. Горный каток
05. Песня друзей
06. Три кита
07. Такой страны больше нет
08. Терпеть и петь! (разговор с самим собой сквозь время)
09. Блатная песня
10. Бандитский рэп
11. Два ветра и парус (грустный вариант)
12. Первые цветы
13. Песня золушки
14. Какими нас запомнят
15. Два ветра и парус (счастливый вариант)
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01 - Брестские крепости
По самый рейхстаг
01 - Брестские крепости
02 - За того парня
03 - Песенка военных корреспондентов
04 - Нас не нужно жалеть
05 - Махнем не глядя
06 - Песня красноармейца
07 - Он не вернулся из боя
08 - Тёмная ночь
09 - Песня о войне
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01 - Микрофон
I ♥ Baranina
01 - Микрофон
02 - Звезда прошлого века
03 - Никого в облаках
04 - Опоздавший герой рок-н-ролла
05 - Миллионы причин (памяти Виктора Цоя)
06 - I Love Baranina (Песня городского сумасшедшего) (из мюзикла Мракобесы)
07 - Русский и Азиат
08 - Старый дом
09 - Работай на дядю!
10 - Мантра лауреата Нобелевской премии мира
11 - Виниловая дорога
12 - Всадник без кочана
13 - Солдат
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01 - Smell Of Big Money
Music for the Scorpion
01 - Smell Of Big Money
02 - Scorpion Blues
03 - Magnum Ignotum
04 - Childhood
05 - Oriental Lullaby
06 - I Stroke The Scorpion.
07 - Smell Of Big Money (English version)
08 - I Stroke The Scorpion (English version)
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Скачать альбом
01 - Time Instrumental
Апоптоз
01 - Time Instrumental
02 - Кошечка
03 - Бумажный человек
04 - Когда играли Beatles
05 - Рыжие локоны
06 - Musth Instrumental
07 - Анна
08 - На закате
09 - The lost world Instrumental
10 - Служенье муз
11 - Девочка на шаре
12 - After the graduation Instrumental
13 - Кораблик
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01 - Лола
РекламаBad
01 - Лола
02 - Рекламабад
03 - Утро в деревне
04 - Из неизвестного вестерна
05 - Другу
06 - Песня про дятлов
07 - С маленькой помощью больших ро
08 - Мегабай
09 - Чинзана
10 - Антибаба
11 - Сновиденья
12 - Религия
13 - О послушных мальчиках
14 - Я спросил...
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01 - Любовь весом в 150 кг
Любовь весом в 150 кг
01 - Любовь весом в 150 кг
02 - Китайский царь
03 - Самолет
04 - В королевстве Rock\'n\'Roll
05 - Американское кино
06 - И вновь продолжается бой
07 - Дождь
08 - Сидя на глобусе
09 - Прятки
10 - Дед Мороз - 02
11 - От Бишкека до Алма-Аты
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01 - Алма-Ата (I)
Сидя на глобусе
01 - Алма-Ата (I)
02 - Мырза Рок-н-Ролл
03 - Китайский Царь
04 - В Королевстве Рок-н-Ролл
05 - Отрывок Из Неизвестного Вестерна
06 - Дождь
07 - Самолет
08 - Эсмеральда
09 - Мотороллер
10 - Сидя На Глобусе
11 - Алма-Ата (II Remix)
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01 - Чёртово колесо
Старые песни в исполнении Мотор-Роллера
01 - Чёртово колесо
02 - Будь со мной
03 - Луч солнца золотого
04 - Попурри из Кола Бельды
05 - Попурри из Элвиса
06 - Романтики
07 - Песня атаманши
08 - Гимн демократической молодежи
09 - Песня о тревожной молодости
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